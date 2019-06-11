В Украине объявили штормовое предупреждение

11 июня, 2019, 18:30

Погода в Украине 11 июня ухудшится, объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщают синоптики, до конца суток 11 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Также с 11 по 13 июня на Левобережье, Львовской, Одесской, 13 июня также и в Кировоградской и Черкасской областях чрезвычайная, на остальной территории Украины будет преобладать высокий уровень пожарной опасности.

С 14 по 17 июня на всей территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.