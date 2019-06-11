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Espreso.tvОбществоВ Украине курят около 8200000 человек и ежегодно 85 тыс. курильщиков умирают, - исследование

В Украине курят около 8200000 человек и ежегодно 85 тыс. курильщиков умирают, - исследование

Социологическое исследование показало, что 23% населения Украины курят, и более 70% из них хотят избавиться от вредной привычки

Об этом рассказала коммерческий директор социологического агентства Kantar Светлана Винославская, сообщает "Укринформ".

В Украине курят более 40% мужчин и 9% женщин.

"В Украине около 8,2 млн курильщиков, или 23% всего населения страны. Ежегодно более 85 тысяч украинцев умирают от заболеваний, связанных с курением", - отметила Винославская.

Как показал опрос, 74% респондентов убеждены, что курение - одна из основных социальных проблем Украины, 56% курильщиков признают, что эта привычка негативно влияет на здоровье.

"Более 60% опрошенных признали, что резко снижается общее состояние здоровья, 77% признались, что курение влияет на сосудистую систему, 52% пожаловались на значительное ухудшение состояния кожи. 85% опрошенных признали, в частности, что курение сказывается на функционировании их легочной системы ", - сообщила Винославская.

Она добавила, что 70% украинских курильщиков хотят бросить эту вредную привычку, и подавляющее большинство из них пытаются это сделать.

Исследование проводилось в мае 2019 года. Его целью было изучить отношение к табакокурению взрослого населения страны (от 29 до 65 лет). Было опрошено более тысячи жителей крупнейших городов Украины: Киева, Днепра, Запорожья, Одессы, Харькова и Кривого Рога.

 

 

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