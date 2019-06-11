//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине будут внедрять безопасные и перспективные ядерные реакторы

В Украине будут внедрять безопасные и перспективные ядерные реакторы

НАЭК "Энергоатом" подписал трехстороннее соглашение о создании международного консорциума для внедрения в Украине технологии малых модульных реакторов (ММР) SMR-160

Об этом сообщает сайт Энергоатома.

Другими подписантами соглашения выступили Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности и компания Holtec International.

"Технология МГС признана одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. ММР имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия у них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет систем пассивной безопасности. Реакторы проекта SMR- 160 также имеют возможность работать в режиме маневрирования мощностью, строиться на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач ", - говорится в сообщении.

По подсчетам экспертов, общемировой рынок ММР после 2025 года будет оцениваться примерно в $1 трлн.

В 2018 году Энергоатом и Holtec International подписали Меморандум о сотрудничестве в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине. Меморандум имеет целью не только лицензирование в Украине технологии SMR-160 и дальнейшее строительство этих реакторов на АЭС Украины, но и частичное размещение производства оборудования для реакторов на украинских предприятиях. Это должно способствовать превращению Украины в ведущего мирового экспортера реакторных систем, конструкций и компонентов для ММР.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать