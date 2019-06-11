В Украине будут внедрять безопасные и перспективные ядерные реакторы
Об этом сообщает сайт Энергоатома.
Другими подписантами соглашения выступили Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности и компания Holtec International.
"Технология МГС признана одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. ММР имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия у них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет систем пассивной безопасности. Реакторы проекта SMR- 160 также имеют возможность работать в режиме маневрирования мощностью, строиться на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач ", - говорится в сообщении.
По подсчетам экспертов, общемировой рынок ММР после 2025 года будет оцениваться примерно в $1 трлн.
В 2018 году Энергоатом и Holtec International подписали Меморандум о сотрудничестве в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине. Меморандум имеет целью не только лицензирование в Украине технологии SMR-160 и дальнейшее строительство этих реакторов на АЭС Украины, но и частичное размещение производства оборудования для реакторов на украинских предприятиях. Это должно способствовать превращению Украины в ведущего мирового экспортера реакторных систем, конструкций и компонентов для ММР.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-