В Украине будут внедрять безопасные и перспективные ядерные реакторы

11 июня, 2019, 22:43

НАЭК "Энергоатом" подписал трехстороннее соглашение о создании международного консорциума для внедрения в Украине технологии малых модульных реакторов (ММР) SMR-160

Об этом сообщает сайт Энергоатома.

Другими подписантами соглашения выступили Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности и компания Holtec International.

"Технология МГС признана одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. ММР имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия у них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет систем пассивной безопасности. Реакторы проекта SMR- 160 также имеют возможность работать в режиме маневрирования мощностью, строиться на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач ", - говорится в сообщении.

По подсчетам экспертов, общемировой рынок ММР после 2025 года будет оцениваться примерно в $1 трлн.

В 2018 году Энергоатом и Holtec International подписали Меморандум о сотрудничестве в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине. Меморандум имеет целью не только лицензирование в Украине технологии SMR-160 и дальнейшее строительство этих реакторов на АЭС Украины, но и частичное размещение производства оборудования для реакторов на украинских предприятиях. Это должно способствовать превращению Украины в ведущего мирового экспортера реакторных систем, конструкций и компонентов для ММР.