В Турции разбился автобус с туристами: есть погибшие
11 июня, 2019, 13:40
В Турции туристический автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли 4 человека, еще 49 получили ранения
Об этом сообщает NTV .
Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе города Бандырма провинции Балыкесир. Три человека погибли на месте происшествия, еще один - в медучреждении.
На место аварии были отправлены аварийные службы и правоохранители.
38 пострадавших доставили в государственную больницу Бандырмы, 8 - в Генен и 3 - в больнице в Эрдек.
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