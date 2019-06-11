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Espreso.tvМирВ Турции разбился автобус с туристами: есть погибшие

В Турции разбился автобус с туристами: есть погибшие


фото: twitter
В Турции туристический автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли 4 человека, еще 49 получили ранения

Об этом сообщает NTV .

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе города Бандырма провинции Балыкесир. Три человека погибли на месте происшествия, еще один - в медучреждении.

На место аварии были отправлены аварийные службы и правоохранители.

38 пострадавших доставили в государственную больницу Бандырмы, 8 - в Генен и 3 - в больнице в Эрдек.

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