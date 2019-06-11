В российском порту произошел взрыв на нефтяном танкере, есть погибшие
11 июня, 2019, 11:24
В Махачкалинского морском порту во время перекачки нефтепродуктов произошел взрыв на танкере
Об этом сообщает ТАСС .
"Два человека погибли, поиски еще одного человека продолжаются после взрыва на танкере в Махачкалинском порту", - сообщили во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
"Два человека погибли, найдены тела, двое в больнице, один человек пока пропал без вести", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
В Росморречфлота добавили, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера. "Пожар пока не локализован", - сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв произошел во время перекачки нефти.
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