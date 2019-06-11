//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ российском порту произошел взрыв на нефтяном танкере, есть погибшие

В российском порту произошел взрыв на нефтяном танкере, есть погибшие


фото: tass
В Махачкалинского морском порту во время перекачки нефтепродуктов произошел взрыв на танкере
Об этом сообщает ТАСС .

"Два человека погибли, поиски еще одного человека продолжаются после взрыва на танкере в Махачкалинском порту", - сообщили во вторник в пресс-службе Росморречфлота.

"Два человека погибли, найдены тела, двое в больнице, один человек пока пропал без вести", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

В Росморречфлота добавили, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера. "Пожар пока не локализован", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв произошел во время перекачки нефти.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

11 июня, 2019 вторник

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать