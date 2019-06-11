В российском порту произошел взрыв на нефтяном танкере, есть погибшие

"Два человека погибли, поиски еще одного человека продолжаются после взрыва на танкере в Махачкалинском порту", - сообщили во вторник в пресс-службе Росморречфлота.

"Два человека погибли, найдены тела, двое в больнице, один человек пока пропал без вести", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

В Росморречфлота добавили, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера. "Пожар пока не локализован", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв произошел во время перекачки нефти.