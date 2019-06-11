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Espreso.tvОбществоВ работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой


фото: venezuelaaldia
В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой

Об этом сообщает Downdetector .

Отметим, что сбои зафиксированы по всему миру. В частности, в Великобритании, Беларуси, Италии, Испании, Латвии, Польши. Масштабные сбои в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе, Днепре, Запорожье, Николаеве, Смеле и Житомире. Пользователи не могут зайти на сайт, проблемы с отправкой сообщений.

Напомним, в прошлом месяце произошел сбой в работе YouTube . Пользователи жаловались на проблемы с трансляцией видео (64%), 22% жаловались на некорректную работу сайта, еще 13% не могли войти в свои аккаунты.

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