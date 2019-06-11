В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице: 4 человека погибли, еще шесть -в тяжелом состоянии
11 июня, 2019, 01:25
В Одесской психиатрической больнице №7 произошел пожар. По предварительным данным полиции, погибли четыре человека. Среди них, вероятно, медицинская сестра
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.
Пожар разошелся на площадь около 500 кв.м.
На месте происшествия патрульные и спасатели. Они эвакуировали 15 человек.
В полиции отметили, что причину возгорания сотрудники ГСЧС смогут назвать после того, как ликвидируют пожар.
По информации ГУ ГСЧС в Одесской области, шесть человек в тяжелом состоянии. В них диагностировали отравление продуктами горения, их госпитализировали.
В спасательной службе отметили, что на 23.19 пожар потушен.
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