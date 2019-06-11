В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице: 4 человека погибли, еще шесть -в тяжелом состоянии

Пожар разошелся на площадь около 500 кв.м.

На месте происшествия патрульные и спасатели. Они эвакуировали 15 человек.

В полиции отметили, что причину возгорания сотрудники ГСЧС смогут назвать после того, как ликвидируют пожар.

По информации ГУ ГСЧС в Одесской области, шесть человек в тяжелом состоянии. В них диагностировали отравление продуктами горения, их госпитализировали.

В спасательной службе отметили, что на 23.19 пожар потушен.