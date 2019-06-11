В НБУ предупредили, что в случае объявления дефолта прекратится приток иностранных инвестиций
Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
"Представьте себе на минутку, что мы все в дефолте. Это значит, что наша страна в среднесрочной перспективе не может выйти на внешние заимствования. Это значит, что ни одна международная организация не протянет нам руку помощи. А у нас остается дефицитный бюджет. Что с этим делать? Это только усугубляет проблему", - сказала Рожкова.
Она также отметила, что если Украина эти 5 лет строила репутацию страны, которая идет курсом реформ, стабилизирует у себя ситуацию - трудно, возможно, где-то медленно, но мы строим рыночные отношения.
"Нам как стране крайне нужны инвестиции - не только заимствования, но и прямые инвестиции. Дефолт разрушает всю эту работу. И Украина как заемщик на мировом рынке абсолютно теряет всякую репутацию. И сколько времени понадобится на то, чтобы все это восстановить, я даже не могу представить", - отметила Рожкова.
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Недавно олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы США и Евросоюз списали Украине долги.
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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны . Он отметил, что страна уважает и выполняет свои финансовые обязательства, а населению не нужны очередные кризисы.
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