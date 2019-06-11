В НБУ предупредили, что в случае объявления дефолта прекратится приток иностранных инвестиций

11 июня, 2019, 21:48

Приток прямых иностранных инвестиций в экономику прекратится в случае объявления дефолта

Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

"Представьте себе на минутку, что мы все в дефолте. Это значит, что наша страна в среднесрочной перспективе не может выйти на внешние заимствования. Это значит, что ни одна международная организация не протянет нам руку помощи. А у нас остается дефицитный бюджет. Что с этим делать? Это только усугубляет проблему", - сказала Рожкова.

Она также отметила, что если Украина эти 5 лет строила репутацию страны, которая идет курсом реформ, стабилизирует у себя ситуацию - трудно, возможно, где-то медленно, но мы строим рыночные отношения.

"Нам как стране крайне нужны инвестиции - не только заимствования, но и прямые инвестиции. Дефолт разрушает всю эту работу. И Украина как заемщик на мировом рынке абсолютно теряет всякую репутацию. И сколько времени понадобится на то, чтобы все это восстановить, я даже не могу представить", - отметила Рожкова.