В НБУ предлагают начать переговоры с МВФ о новой программе до окончания текущей
Об этом говорится в сообщении Национального банка.
Глава Национального банка Яков Смолий и его заместитель Олег Чурий обсудили с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергеем Гуриевым текущую ситуацию в экономике Украины и на финансовом рынке.
Смолий предлагает начать переговоры с Международным валютным фондом о начале новой программы кредитной поддержки Украины еще в этом году, то есть до окончания текущей программы stand-by.
"Участники встречи обсудили перспективы обслуживания внешнего долга Украины, процесс подготовки к вхождению международных финансовых организаций в капитал государственных банков и потенциальное участие в этом ЕБРР, а также развитие электронных платежей", - отмечается в сообщении.
- В НБУ озвучили, при каком условии Украина в этом году может получить транш от МВФ
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-