В НБУ предлагают начать переговоры с МВФ о новой программе до окончания текущей

11 июня, 2019, 18:18

Глава НБУ предлагает начать переговоры с МВФ о новой программе кредитной поддержки Украины еще в этом году - до окончания текущей программы stand-by

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Глава Национального банка Яков Смолий и его заместитель Олег Чурий обсудили с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергеем Гуриевым текущую ситуацию в экономике Украины и на финансовом рынке.

Смолий предлагает начать переговоры с Международным валютным фондом о начале новой программы кредитной поддержки Украины еще в этом году, то есть до окончания текущей программы stand-by.

"Участники встречи обсудили перспективы обслуживания внешнего долга Украины, процесс подготовки к вхождению международных финансовых организаций в капитал государственных банков и потенциальное участие в этом ЕБРР, а также развитие электронных платежей", - отмечается в сообщении.