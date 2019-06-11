В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков

11 июня, 2019, 17:18

В Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

"С целью сохранения дорожного покрытия улиц в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 12:00 до 18:00. Время ограничения может меняться согласно температурному режиму", - отметили в пресс-службе.