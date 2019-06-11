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Espreso.tvОбществоВ Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков

В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков


фото: rivne1.tv
В Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

"С целью сохранения дорожного покрытия улиц в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 12:00 до 18:00. Время ограничения может меняться согласно температурному режиму", - отметили в пресс-службе.

 

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