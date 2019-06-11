В Киеве проходит премьера американо-австро-украинской оперы GAZ

11 июня, 2019, 20:59

В новом спектакле музыкантов NOVA OPERA артисты поют на трех языках и через движение творят на сцене новую реальность

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Украинская премьера международного оперного проекта GAZ 11 июня состоится на сцене Национального театра имени Ивана Франко в Киеве.

Новый спектакль музыканты формации NOVA OPERA создали по мотивам постановки расстрелянного в Сандармохе режиссера Леся Курбаса. Музыка и текст являются оригинальными. Артисты поют на трех языках и через движение творят на сцене новую реальность, применяя разработанные Курбасом приемы.

Эта постановка является результатом сотрудничества режиссера из Нью-Йорка Вирляны Ткач, композиторов Романа Григорива и Ильи Разумейко, австрийского хореографа Симона Майера, медиа-артиста Георгия Потопальского и художника-сценографа Вальдемара Клюзко.

Идея проекта возникла во время выставки "Курбас: Новые миры", которая проходила на Художественном Арсенале в Киеве в 2018 году.

Опера GAZ создана на средства, полученные в результате победы в конкурсе из 446 проектов на грант Culture Bridges. Проект победил и в конкурсе Украинского культурного фонда. Его реализацию также поддержали Институт имени Гёте и Австрийский культурный форум.

Американская премьера оперы GAZ запланирована на 2020 год в театре La Mama в Нью-Йорке. 17 сентября 2019 оперу GAZ покажут в Вене на фестивале Musiktheatertage WIEN.