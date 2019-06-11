В Киеве почти на месяц ограничат движение на Южном мосту
11 июня, 2019, 19:28
Ограничение продлится с 13 июня по 8 июля
Об этом сообщили в пресс-службе КК "Киевавтодор".
В Киеве в связи с ремонтными работами с 14:00 13 июня будет частично ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе.
Ограничение будет действовать до 6:00 8 июля в первой и второй полосах в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
"Киевавтодор" просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.
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