В Киеве почти на месяц ограничат движение на Южном мосту

11 июня, 2019, 19:28

Ограничение продлится с 13 июня по 8 июля

Об этом сообщили в пресс-службе КК "Киевавтодор".

В Киеве в связи с ремонтными работами с 14:00 13 июня будет частично ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе.

Ограничение будет действовать до 6:00 8 июля в первой и второй полосах в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

"Киевавтодор" просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.