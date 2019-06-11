В Киеве Peugeot едва не сбил электроопору

11 июня, 2019, 07:20

В Деснянском районе столицы на улице Братиславской произошло ДТП с пострадавшим

Как удалось узнать Стражам Еспресо , водитель Peugeot 308 Sport, поворачивая с улицы Академика Курчатова, не справился с управлением, выехал на зеленую зону и врезался в столб.

Удар был такой силы, что электроопора наклонилась. В авто кроме водителя находился еще пассажир. По предварительной информации, оба находились в алкогольном опьянении. В результате аварии водитель был госпитализирован.