В КНДР обнаружили более 300 мест для казней

"Группа южнокорейских правозащитников заявила об идентификации сотни мест в Северной Корее, где происходят публичные и внесудебные казни", - говорится в сообщении.

По данным Transitional Justice Working Group, в целом речь идет о 323 таких местах.

Как объяснили правозащитники, часто казни происходят на рынках, школах, а также возле рек, в полях и на холмах.

Сами казни происходят после показательного и непродолжительного судебного заседания на местах, без присутствия адвокатов.

В то же время членов семей обвиняемых или их соседей заставляют смотреть на саму казнь.

Отмечается, что о таких местах стало известно благодаря показаниям 600 граждан КНДР, бежавших в Южную Корею.

По мнению автора доклада Шим Хи Сока, количество казней уменьшается, однако вероятно, что многие из них проводятся тайно.