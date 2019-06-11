В КНДР обнаружили более 300 мест для казней
"Группа южнокорейских правозащитников заявила об идентификации сотни мест в Северной Корее, где происходят публичные и внесудебные казни", - говорится в сообщении.
По данным Transitional Justice Working Group, в целом речь идет о 323 таких местах.
Как объяснили правозащитники, часто казни происходят на рынках, школах, а также возле рек, в полях и на холмах.
Сами казни происходят после показательного и непродолжительного судебного заседания на местах, без присутствия адвокатов.
В то же время членов семей обвиняемых или их соседей заставляют смотреть на саму казнь.
Отмечается, что о таких местах стало известно благодаря показаниям 600 граждан КНДР, бежавших в Южную Корею.
По мнению автора доклада Шим Хи Сока, количество казней уменьшается, однако вероятно, что многие из них проводятся тайно.
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