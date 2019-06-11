В Казахстане за участие в протестах задержали около 700 человек
"В двух городах (Алматы и Нур-Султан) в первый день задержаны 500 человек, во второй день выходит около 200. В первый день около 400 были привлечены к ответственности, во второй день - около 150", - сказал он журналистам.
Между тем, он опроверг информацию о том, что были задержания и в других городах Казахстана.
"Нет, такой информации нет", - сказал он.
Напомним, Центральная избирательная комиссия в понедельник, 10 июня, объявила, что на выборах 9 июня победу одержал действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев. По официальным данным, за него проголосовали 70,76 процента избирателей.
Выборы президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не участвовал экс-президент Нурсултан Назарбаев. Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых, в частности, призвали бойкотировать выборы.
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