В Днепре разоблачили женщину на продаже боевых гранат в подземном переходе

11 июня, 2019, 17:44

Полицейские изъяли у женщины две гранаты F-1, а во время обыска по месту его жительства нашли еще два гранатомета

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

В подземном переходе в Новокодацком районе г. Днепра 52-летняя женщина продавала две гранаты Ф-1 с запалами, говорится в сообщении.

Отмечается, что факт продажи оружия зафиксирован правоохранителями при осуществлении оперативных мероприятий.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства женщины, нашли еще два гранатомета РПГ-26.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что женщина была ранее судимой за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия.

Отмечается, что женщину задержали в порядке ст. 208 УПК, сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

В пресс-службе отмечают, что согласно ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), женщине грозит до 7 лет лишения свободы.