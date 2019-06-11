В Днепре разоблачили женщину на продаже боевых гранат в подземном переходе
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.
В подземном переходе в Новокодацком районе г. Днепра 52-летняя женщина продавала две гранаты Ф-1 с запалами, говорится в сообщении.
Отмечается, что факт продажи оружия зафиксирован правоохранителями при осуществлении оперативных мероприятий.
Отмечается, что во время обыска по месту жительства женщины, нашли еще два гранатомета РПГ-26.
Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что женщина была ранее судимой за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия.
Отмечается, что женщину задержали в порядке ст. 208 УПК, сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.
В пресс-службе отмечают, что согласно ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), женщине грозит до 7 лет лишения свободы.
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