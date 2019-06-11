В 97% первичных медучреждений компьютеры появились менее чем за год, - Супрун

11 июня, 2019, 14:06

Уровень компьютеризации медучреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, вырос с 3% до 97% менее чем за год

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

Сейчас к электронной системе eHealth уже присоединились 1966 медицинских учреждений, 24,6 тысячи врачей. Декларацию по семейным врачом в системе заключили 27,8 миллиона украинцев. Кроме этого с системой работают 1162 аптеки и почти 10 000 фармацевтов.

Также сообщается, что врачи первички в тестовом режиме уже начали вести электронные медицинские карты пациентов.