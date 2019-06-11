Ускорить вдвое. Гройсман недоволен темпами строительства дорог

11 июня, 2019, 16:52

Премьер-министр Владимир Гройсман хочет, чтобы темпы работ были более быстрыми

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Я хотел бы, чтобы темпы строительства были несколько быстрее - хотя бы вдвое", - сказал глава правительства.

По его словам, Кабмин в течение последних трех лет создал и развил новую систему строительства дорог, которая предусматривает не только ежегодное увеличение финансирования дорожных работ, но и внедрение новых технологий строительства и стандартов качества и безопасности полотна. Сохранение этой системы позволит в среднесрочной перспективе навести порядок в дорожном хозяйстве.

"В 2016-2017 годах мы создали новую систему строительства дорог, и сегодня имеем результат. В то же время я понимаю, что есть проблемы в райцентрах, между райцентрами. Есть проблемы в отношении дорог местного значения. Прекрасно понимаю, что людей беспокоит то, что возле них. Но мы реалисты. За день или год невозможно восстановить все, что разрушалось десятилетиями. А в перспективе 5 лет мы сможем навести порядок - в том числе с местными дорогами", - подчеркнул премьер-министр.