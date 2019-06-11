Украинский фанатам группы KISS позволят лично пообщаться с музыкантами - за $1000

11 июня, 2019, 19:03

За экскурсию на бэкстейдж и возможность посидеть за барабанами KISS нужно будет отдать $5000

Соответствующие билеты для этого продаются на официальном сайте End Of The Road.

16 июня американская рок-группа KISS сыграет на НСК "Олимпийский" в Киеве в рамках прощального тура End Of The Road.

Кроме посещения концерта, фанатам предлагаются приятные бонусы. Так, можно приобрести один из трех видов билетов: VIP Meet & Greet, Captain's Lounge Meet & Greet и Ultimate KISS Army Experience.

Билет VIP Meet & Greet за $1000 предусматривает встречу и общение с группой, возможность сфотографироваться с музыкантами, получение автографов участников KISS на специальном плакате тура, получение ваучера на $100 для покупки Мерч в онлайн-магазине End Of The Road и ламинированный памятный документ о встрече Meet & Greet .

За $1500 владелец Captain's Lounge Meet & Greet дополнительно к бонусам VIP Meet & Greet получит ваучер на $250 и разрешение на вход в эксклюзивную лаунж-зону с баром, где можно будет попробовать специальный коктейль End Of The Road.

Ultimate KISS Army Experience стоит $5000. Для его приобретения нужно быть членом KISS Army. Он предусматривает получение возможностей первых двух пакетов и дополнительно - персональную экскурсию на бэкстейдж. Можно будет, например, посидеть за барабанами KISS, увидеть гардероб группы и тому подобное.

Менеджмент группы KISS запрещает любым участникам Meet & Greet предлагать собственные вещи для того, чтобы музыканты оставляли на них автографы.

Все билеты Meet & Greet, кроме Ultimate KISS Army Experience, не являются основанием для посещения концерта KISS. Для этого надо обязательно приобрести билет в Украине.