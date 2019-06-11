Украинский фанатам группы KISS позволят лично пообщаться с музыкантами - за $1000
Соответствующие билеты для этого продаются на официальном сайте End Of The Road.
16 июня американская рок-группа KISS сыграет на НСК "Олимпийский" в Киеве в рамках прощального тура End Of The Road.
Кроме посещения концерта, фанатам предлагаются приятные бонусы. Так, можно приобрести один из трех видов билетов: VIP Meet & Greet, Captain's Lounge Meet & Greet и Ultimate KISS Army Experience.
Билет VIP Meet & Greet за $1000 предусматривает встречу и общение с группой, возможность сфотографироваться с музыкантами, получение автографов участников KISS на специальном плакате тура, получение ваучера на $100 для покупки Мерч в онлайн-магазине End Of The Road и ламинированный памятный документ о встрече Meet & Greet .
За $1500 владелец Captain's Lounge Meet & Greet дополнительно к бонусам VIP Meet & Greet получит ваучер на $250 и разрешение на вход в эксклюзивную лаунж-зону с баром, где можно будет попробовать специальный коктейль End Of The Road.
Ultimate KISS Army Experience стоит $5000. Для его приобретения нужно быть членом KISS Army. Он предусматривает получение возможностей первых двух пакетов и дополнительно - персональную экскурсию на бэкстейдж. Можно будет, например, посидеть за барабанами KISS, увидеть гардероб группы и тому подобное.
Менеджмент группы KISS запрещает любым участникам Meet & Greet предлагать собственные вещи для того, чтобы музыканты оставляли на них автографы.
Все билеты Meet & Greet, кроме Ultimate KISS Army Experience, не являются основанием для посещения концерта KISS. Для этого надо обязательно приобрести билет в Украине.
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