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Espreso.tvОбществоУкраинцев просят воздержаться от купания на пляжах Одессы из-за аномального роста водорослей

Украинцев просят воздержаться от купания на пляжах Одессы из-за аномального роста водорослей


фото: dumskaya
В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, отдыхающих просят воздержаться от купания в море

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужы.  

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах г. Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, в Одесской области предостерегает населения, особенно детей, от купания в такой воде ", - говорится в сообщении.

Также не рекомендуется употреблять выловленную на побережье морскую рыбу, мидии, креветки и другие морепродукты.

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