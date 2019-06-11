Украинцев просят воздержаться от купания на пляжах Одессы из-за аномального роста водорослей

11 июня, 2019, 14:38

В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, отдыхающих просят воздержаться от купания в море

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужы.

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах г. Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, в Одесской области предостерегает населения, особенно детей, от купания в такой воде ", - говорится в сообщении.

Также не рекомендуется употреблять выловленную на побережье морскую рыбу, мидии, креветки и другие морепродукты.