Украинцев просят воздержаться от купания на пляжах Одессы из-за аномального роста водорослей
11 июня, 2019, 14:38
В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, отдыхающих просят воздержаться от купания в море
Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужы.
"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах г. Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, в Одесской области предостерегает населения, особенно детей, от купания в такой воде ", - говорится в сообщении.
Также не рекомендуется употреблять выловленную на побережье морскую рыбу, мидии, креветки и другие морепродукты.
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