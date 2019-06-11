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Espreso.tvОбществоУказ Зеленского искажает волю граждан, избравших парламент на 5 лет, - Княжицкий

Указ Зеленского искажает волю граждан, избравших парламент на 5 лет, - Княжицкий

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины за несколько месяцев до завершения парламентской каденции не соответствует воле украинского народа

Об этом народный депутат Николай Княжицкий заявил в эфире телеканала Еспресо, комментируя Указ президента о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

"С моей точки зрения, Указ - откровенно неконституционный, он искажает волю граждан, избравших парламент на 5 лет. До конца каденции осталось несколько месяцев", - отмечает нардеп.

По мнению Княжицкого, желание Зеленского как можно быстрее распустить парламент продиктовано тенденцией высокого уровня доверия к новоизбранному президенту в первые месяцы после выборов. Ведь до октября (именно тогда должны были состояться плановые выборы в ВРУ) рейтинги Гаранта могут снизиться и, соответственно, провести свою партию в парламент будет труднее.

"Очевидно, президент Зеленский, выдавая незаконный Указ, стремился сохранить эту тенденцию роста своего рейтинга, чтобы иметь управляемое большинство в парламенте. Для того чтобы те заявления, которые мы слышим из уст пресс-секретаря президента о том, что украинские вооруженные силы стреляют по детским садам или по больницам, или о том, что мы не должны стрелять в ответ. Чтобы такие заявления нашли поддержку в парламенте. Поэтому так срочно нужно было делать выборы", - отметил Николай Княжицкий.

Также народный депутат призвал судей Конституционного суда понимать последствия и помнить о своей ответственности при вынесении этого важного решения.

"Любое незаконное решение, которое затем может привести к потере Украиной своей субъектности и независимости, будет пятном на совести и ответственности этих судей. Поэтому я абсолютно убежден в том, что КСУ, несмотря на давление, сделает все, чтобы принять законное и справедливое решение", - сказал Княжицкий.

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