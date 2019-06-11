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Espreso.tvОбществоУказ президента о досрочном роспуске Верховной Рады нарушает Основной закон, - Игорь Алексеев в Конституционном Суде

Указ президента о досрочном роспуске Верховной Рады нарушает Основной закон, - Игорь Алексеев в Конституционном Суде


фото: http://nfront.org.ua
Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва нарушает Конституцию и не соответствует Основному закону

Об этом во время доклада на заседании Конституционного Суда Украины по рассмотрению законности указа о роспуске парламента заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев, пишет пресс-служба партии.

"Семьдесят лет назад был основан Совет Европы. В его уставе заложены основы настоящей демократии: личные и политические свободы, верховенство права. Верховенство права - не виртуальная категория, а понятие, наполненное практическим содержанием. Оно и первым указано среди основ деятельности КСУ. Глава государства и гарант Конституции наделен полномочиями. Среди них и право досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины, согласно статье 90 Конституции ", - отметил парламентарий.

Игорь Алексеев добавил, что Конституция определяет четкие основания, по которым президент может принять соответствующее решение. Они являются исключительными и не подлежат расширительному толкованию.

"Вот эти условия:

1. В течение месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция;

2. В течение 60 дней после отставки Кабинета министров не сформирован персональный состав правительства;

3. В течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Следует отметить, что одной из этих оснований на момент издания президентского указа о роспуске Верховной Рады не было. Конституционное основание досрочного прекращения полномочий парламента, на которую ссылается президент в своем указе, предполагает наличие двух условий: юридического факта прекращения деятельности коалиции, и неспособности ВРУ создать ее в течение одного месяца ", - акцентировал Алексеев.

Он также отметил, что во время консультаций президента с главами парламентских фракций и руководством ВР, президент допустил отсутствие коалиции с 2016 года. Однако народный депутат отметил, что формирование коалиции в ноября 2014 г. соответствовало Конституции. С того момента и до 17 мая 2019 численность коалиции соответствовала закону и насчитывала конституционное большинство состава парламента.

"Конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении внеочередных выборов не было. Даже на сегодня президент не имеет полномочий досрочного роспуска ВР. Он вступит их только 17 июня, когда истечет месяц на формирование коалиции. Но и в это время пройдет шестимесячный срок, определенный в статье 90, когда президент может распустить парламент. Таким образом, глава государства не может прекратить полномочия Верховной Рады, а его указ не соответствует Конституции Украины ", - подытожил Алексеев.

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