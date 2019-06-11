У Зеленского надеются, что КС примет решение о роспуске Рады до 29 июня

11 июня, 2019, 14:33

Представитель президента Украины в Конституционном суде надеется, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент будет принято судом ранее, чем через месяц

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Закон о Конституционном суде Украины дает на принятие решения по этому вопросу месяц. То есть можем прогнозировать, что не позднее, чем 29 июня 2019 года, должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, мы не заинтересованы в затягивании процесса", - сказал представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

Он также отметил, что не может прогнозировать ситуации, в которой президентский указ будет признан неконституционным: "Мы не допускаем возможности признания указа неконституционным".

Вместе с тем, он не ожидает решения КС по этому делу уже во вторник, "поскольку по процедуре судьи после завершения открытой части слушаний переходят в закрытую".

"Не было ни разу, чтобы в день открытия заседания было решение. Это очень маловероятно", - сказал представитель главы государства в КС.

О том, с какой целью приходил в суд президент Зеленский, Вениславский отметил, что Конституционный суд решил проводить слушания с участием представителей субъекта права на конституционное представление и органа, который издал указ, то есть с участием президента.

"Непосредственно в приглашении на имя президента Украины, которое было адресовано за подписью главы КС, президент был приглашен к участию в заседании Конституционного суда Украины, - сообщил он. - Он воспользовался своим правом и заявил ходатайство о том, чтобы суд слушал дело при его отсутствии при представительстве его интересов представителем президента в КС ... на этом он считает свою миссию выполненной, чтобы не оказывать давление на суд ".