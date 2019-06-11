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Espreso.tvОбществоТеррористы "ЛНР" вербуют заключенных и передают их Украине, - СБУ

Террористы "ЛНР" вербуют заключенных и передают их Украине, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила очередные попытки вербовки осужденных "ЛНР", которых передали для отбывания наказания в украинские пенитенциарные учреждения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

При осуществлении проверочных мероприятий по поводу этапированных с временно оккупированных территорий, обнаружили лиц, завербованных так называемым "МГБ ЛНР", говорится в сообщении.

Отмечается, что условием передачи осужденных с ОРДЛО в исправительные учреждения Украины является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" псевдореспублик.

Отмечается, что во исполнение преступного задания после освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для т.н. "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений.

 

 

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