Террористы "ЛНР" вербуют заключенных и передают их Украине, - СБУ
11 июня, 2019, 18:12
Служба безопасности Украины разоблачила очередные попытки вербовки осужденных "ЛНР", которых передали для отбывания наказания в украинские пенитенциарные учреждения
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
При осуществлении проверочных мероприятий по поводу этапированных с временно оккупированных территорий, обнаружили лиц, завербованных так называемым "МГБ ЛНР", говорится в сообщении.
Отмечается, что условием передачи осужденных с ОРДЛО в исправительные учреждения Украины является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" псевдореспублик.
Отмечается, что во исполнение преступного задания после освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для т.н. "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений.
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