Тела утонувших в Будапеште могут обнаружить на территории Украины, - МВД
Об этом сказал заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Троян, сообщает пресс-служба МВД в своем Facebook.
Так, Троян сегодня провел встречу с послом Кореи в Украине Квон Ки-Чангом. Он отметил, что МВД будет способствовать Венгрии и Южной Кореи в поиске туристов, которые трагически погибли во время аварии на Дунае.
В частности, посол Кореи обратился к украинскому министерству с просьбой помочь в поиске людей.
Троян подчеркнул, что подразделения МВД будут сотрудничать с правительствами Венгрии и Южной Кореи в поиске затонувших.
"Расстояние от места трагедии до границы с Украиной - 1500 км. После длительного поиска тела погибших туристов могут обнаружить и на территории Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков поставил задачу подразделениям системы МВД, которые могут это отследить, активировать работу на поиск граждан Кореи, тела которых до сих пор не нашли. МВД координирует действия с румынской стороной. Мы сделаем все необходимое, чтобы помочь в поиске погибших ", - отметил замглавы МВД.
- Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.
- На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считались пропавшими без вести.
- Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.
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