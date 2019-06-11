Тела утонувших в Будапеште могут обнаружить на территории Украины, - МВД

11 июня, 2019, 19:27

Тела утонувших в ходе крушения катера на Дунае в Будапеште могут обнаружить на территории нашего государства

Об этом сказал заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Троян, сообщает пресс-служба МВД в своем Facebook.

Так, Троян сегодня провел встречу с послом Кореи в Украине Квон Ки-Чангом. Он отметил, что МВД будет способствовать Венгрии и Южной Кореи в поиске туристов, которые трагически погибли во время аварии на Дунае.

В частности, посол Кореи обратился к украинскому министерству с просьбой помочь в поиске людей.

Троян подчеркнул, что подразделения МВД будут сотрудничать с правительствами Венгрии и Южной Кореи в поиске затонувших.

"Расстояние от места трагедии до границы с Украиной - 1500 км. После длительного поиска тела погибших туристов могут обнаружить и на территории Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков поставил задачу подразделениям системы МВД, которые могут это отследить, активировать работу на поиск граждан Кореи, тела которых до сих пор не нашли. МВД координирует действия с румынской стороной. Мы сделаем все необходимое, чтобы помочь в поиске погибших ", - отметил замглавы МВД.