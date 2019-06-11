Сын футболиста "Реала" забил чудо-гол ножницами
11 июня, 2019, 15:50
9-летний сын бразильского защитника "Реала" Марсело забил невероятный гол ножницами
Видео гола опубликовал мадридский клуб в twitter.
9-летний Энцо забил за детскую команду "Реала" и вызвал бурную радость Марсело.
That finish ... and that reaction!- Real Madrid CF (@realmadriden) 10 июня 2019
@ MarceloM12
Enzo #LaFabrica | #HalaMadrid pic.twitter.com/0OkUyoFUAu
- В мае 2018 г. видео с сыном звезды "Реала" Марсело из раздевалки мадридцев за сутки собрало миллионы просмотров .
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