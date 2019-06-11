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Espreso.tvСпортСын футболиста "Реала" забил чудо-гол ножницами

Сын футболиста "Реала" забил чудо-гол ножницами


фото: AS
9-летний сын бразильского защитника "Реала" Марсело забил невероятный гол ножницами

Видео гола опубликовал мадридский клуб в twitter.

9-летний Энцо забил за детскую команду "Реала" и вызвал бурную радость Марсело.

 

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