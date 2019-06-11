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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: ранены двое оккупантов

Сутки на Донбассе: ранены двое оккупантов

10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, 10 июня двух оккупантов были ранены. С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

 

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