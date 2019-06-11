Сутки на Донбассе: ранены двое оккупантов
11 июня, 2019, 08:24
10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, 10 июня двух оккупантов были ранены. С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-