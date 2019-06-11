Суд отпустил под ночной арест спецназовца, которого подозревают в убийстве активиста Евромайдана

Об этом заявил прокурор Игорь Земсков, передает Insider .

"Судья Смык рассматривала ходатайство о продлении меры пресечения и изменила режим - с круглосуточного на ночной домашний арест. Ходатайство подавала прокуратура о продлении меры. Браслет в течение 5 дней еще не обеспечило управление полиции. Мотивирует тем, что у них нет в наличии браслетов", - рассказал прокурор.

Мера пресечения действует до 9 августа.

Ранее снайпера Дмитрия Хмиля отпустили под домашний арест.

Хмель служил в спецназе "Омега" во время Евромайдана. Его подозревают в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Сейчас продолжается досудебное следствие и Хмель находится в статусе подозреваемого.