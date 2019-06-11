Спецназ террористов "ЛНР" тренируется на заключенных подавлять акции протеста, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Террористы "ЛНР" прибегают к методам физического и психологического давления чтобы заставить узников к противоправной деятельности, говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты создают в тюрьмах невыносимые условия содержания.
В СБУ отмечают, что по показаниям осужденных, особенно жестокие издевательства испытывают лица, не являющиеся уроженцами Донецкой и Луганской областей и которые открыто заявляют о своей проукраинской позиции.
Даже за использование украинского языка и выявление в камерах бытовых вещей с государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказанием, говорится в сообщении.
По словам заключенных, которых передали на территорию, подконтрольную Украине, есть случаи отработки т.н. спецназом "МГБ" силовых приемов подавления массового неповиновения на заключенных.
- Напомним, 11 июня СБУ заявила, что разоблачила очередные попытки вербовки осужденных "ЛНР", которых передают Украине при условии сотрудничества с так называемым "МГБ " ЛНР ".
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