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Espreso.tvОбществоСпецназ террористов "ЛНР" тренируется на заключенных подавлять акции протеста, - СБУ

Спецназ террористов "ЛНР" тренируется на заключенных подавлять акции протеста, - СБУ

В "ЛНР" на заключенных оккупанты отрабатывают подавление акций неповиновения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Террористы "ЛНР" прибегают к методам физического и психологического давления чтобы заставить узников к противоправной деятельности, говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты создают в тюрьмах невыносимые условия содержания.

В СБУ отмечают, что по показаниям осужденных, особенно жестокие издевательства испытывают лица, не являющиеся уроженцами Донецкой и Луганской областей и которые открыто заявляют о своей проукраинской позиции.

Даже за использование украинского языка и выявление в камерах бытовых вещей с государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказанием, говорится в сообщении.

По словам заключенных, которых передали на территорию, подконтрольную Украине, есть случаи отработки т.н. спецназом "МГБ" силовых приемов подавления массового неповиновения на заключенных.

 
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