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Espreso.tvСпортСборная Украины одолела Италию и пробилась в финал ЧМ-2019

Сборная Украины одолела Италию и пробилась в финал ЧМ-2019


фото: fifa.com
Сегодня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке 1/2 финала чемпионата мира-2019

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч прошел на Муниципальном стадионе в Гдыне. Победный гол после перерыва забил Сергей Булеца, который воспользовался пасом с правого фланга Ефима Конопля и результативно пробил из пределов штрафной. За 10 минут до конца основного времени арбитр показал вторую желтую карточку и удалил украинца Дениса Попова. На последних секундах итальянцы сравняли счет, но арбитр воспользовался системой VAR и отменил взятие ворот. Таким образом, команда Александра Петракова в меньшинстве выстояла и завоевала историческое право сыграть в финале турнира.

Евро-2019 U-20

1/2 финала

11 июня

Украина - Италия 1: 0

Гол: Булеца, 65

Удаление: Попов, 79

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