Сборная Украины одолела Италию и пробилась в финал ЧМ-2019
11 июня, 2019, 20:21
Сегодня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке 1/2 финала чемпионата мира-2019
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч прошел на Муниципальном стадионе в Гдыне. Победный гол после перерыва забил Сергей Булеца, который воспользовался пасом с правого фланга Ефима Конопля и результативно пробил из пределов штрафной. За 10 минут до конца основного времени арбитр показал вторую желтую карточку и удалил украинца Дениса Попова. На последних секундах итальянцы сравняли счет, но арбитр воспользовался системой VAR и отменил взятие ворот. Таким образом, команда Александра Петракова в меньшинстве выстояла и завоевала историческое право сыграть в финале турнира.
Евро-2019 U-20
1/2 финала
11 июня
Украина - Италия 1: 0
Гол: Булеца, 65
Удаление: Попов, 79
- Напомним, 24 мая в стартовом матче чемпионата мира U-20 сборная Украины победила команду США.
- 27 мая в ответном поединке группового этапа ЧМ-2019 сборная Украины U-20 победила Катар благодаря голу Дениса Попова .
- Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией на молодежном чемпионате мира по футболу U-20 и вышла в плей-офф с первого места в группе .
- 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20 в Польше.
- Сегодня стало известно, что в расположение сборной Украины U-20 в Гданьске чартерным рейсом из Львова прибыл голкипер Андрей Лунин .
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