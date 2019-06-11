Самолеты F-35 в Польше будут отпугивать агрессора, - министр обороны

"Мы сильно продвинулись в вопросе получения этого современного вооружения - истребителей F-35. Это будут значительные изменения в боевых возможностях Воздушных сил. Это - вызов, но и элемент, который безусловно будет отпугивать потенциального агрессора ", - заявил Блащак.

Он напомнил, что в конце мая Польша направила в США официальный запрос по покупке 32 самолетов F-35 и провела несколько встреч по этому поводу с американскими специалистами.

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Министр отметил, что завершается эра использования Воздушными силами Польши старой постсоветской военной техники, а начинается эра пятой, самой современной генерации.