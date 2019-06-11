С Дуная извлекли затонувший катер, нашли еще 4 тела

"Остатки затонувшего лодки были извлечены из реки Дунай рано утром во вторник спустя почти две недели после его смертоносного затопления, в результате чего 26 южнокорейцев погибли или пропали без вести", - говорится в сообщении.

Как отмечается, плавающий кран поднял катер Hableany из воды под мостом Маргит в центре Будапешта. Спасатели надеются, что это поможет найти тела восьми пассажиров и капитана, судьба которых до сих пор остается неизвестной.

Операции по подъему корабля начались примерно в 6:30 утра по местному времени.

Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туристы и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считались пропавшими без вести.

Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.