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Espreso.tvОбществоРоспуск Рады: Зеленский выступил в КС и ушел, "чтобы своим присутствием не влиять на судей"

Роспуск Рады: Зеленский выступил в КС и ушел, "чтобы своим присутствием не влиять на судей"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Конституционного Суда, где рассматривается законность решения о роспуске Верховной Рады VIII созыва

Об этом передает Еспресо.TV

"Уверен, что решение о роспуске Рады соответствует духу закона, ведь украинцы не доверяют парламенту: рейтинг доверии в Раду - 4%", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что данный указ также полностью соответствует букве закона.

Далее он передал слово своему представителю в КС Федору Вениславскому.

"Я покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие оказало влияние на судей и решение было принято под давлением", - закончил Зеленский.

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