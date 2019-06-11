Роспуск Рады: Зеленский выступил в КС и ушел, "чтобы своим присутствием не влиять на судей"
11 июня, 2019, 10:24
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Конституционного Суда, где рассматривается законность решения о роспуске Верховной Рады VIII созыва
Об этом передает Еспресо.TV
"Уверен, что решение о роспуске Рады соответствует духу закона, ведь украинцы не доверяют парламенту: рейтинг доверии в Раду - 4%", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что данный указ также полностью соответствует букве закона.
Далее он передал слово своему представителю в КС Федору Вениславскому.
"Я покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие оказало влияние на судей и решение было принято под давлением", - закончил Зеленский.
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