Роспуск Рады: Парубий не передавал КС список членов коалиции

11 июня, 2019, 11:49

Голова Верховной Рады Андрей Парубий не предоставил Конституционному Суду перечень депутатов, которые входили в состав коалиции после 18 февраля 2016 года

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Во время подготовки материалов дела к рассмотрению с целью обеспечения объективного рассмотрения дела ... был направлен запрос к голове ВР с просьбой предоставить список депутатов, которые сформировали коалицию, состав совета коалиции, информацию об изменениях в составе в коалиции, заявления о выходе из коалиции депутатских фракций ... ", - заявил судья-докладчик по делу Виктор Кривенко .

Он также отметил, что голова Верховной Рады не прислал КСУ запрошенные материалы и списки депутатов.

"Голова Верховной Рады Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением: информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций" Самопомощь ", фракции Радикальной партии и политической партии объединения" Батькивщина ", материалы деятельности Совета коалиции с период с 18 февраля 2016 года по настоящее время, список депутатов, которые входили в депутатские фракции, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016. Подчеркиваю, эти материалы не были направлены в адрес КСУ ", - подчеркнул Кривенко.

Отметим, что сейчас проходит заседание Конституционного Суда, где рассматривается законность решения о роспуске Верховной Рады VIII созыва.