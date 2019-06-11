//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоспуск Рады: Парубий не передавал КС список членов коалиции

Роспуск Рады: Парубий не передавал КС список членов коалиции


фото: rada.gov.ua
Голова Верховной Рады Андрей Парубий не предоставил Конституционному Суду перечень депутатов, которые входили в состав коалиции после 18 февраля 2016 года

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Во время подготовки материалов дела к рассмотрению с целью обеспечения объективного рассмотрения дела ... был направлен запрос к голове ВР с просьбой предоставить список депутатов, которые сформировали коалицию, состав совета коалиции, информацию об изменениях в составе в коалиции, заявления о выходе из коалиции депутатских фракций ... ", - заявил судья-докладчик по делу Виктор Кривенко .

Он также отметил, что голова Верховной Рады не прислал КСУ запрошенные материалы и списки депутатов.

"Голова Верховной Рады Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением: информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций" Самопомощь ", фракции Радикальной партии и политической партии объединения" Батькивщина ", материалы деятельности Совета коалиции с период с 18 февраля 2016 года по настоящее время, список депутатов, которые входили в депутатские фракции, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016. Подчеркиваю, эти материалы не были направлены в адрес КСУ ", - подчеркнул Кривенко.

Отметим, что сейчас проходит заседание Конституционного Суда, где рассматривается законность решения о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

11 июня, 2019 вторник

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать