Роспуск Рады: Парубий не передавал КС список членов коалиции
Об этом сообщает РБК-Украина .
"Во время подготовки материалов дела к рассмотрению с целью обеспечения объективного рассмотрения дела ... был направлен запрос к голове ВР с просьбой предоставить список депутатов, которые сформировали коалицию, состав совета коалиции, информацию об изменениях в составе в коалиции, заявления о выходе из коалиции депутатских фракций ... ", - заявил судья-докладчик по делу Виктор Кривенко .
Он также отметил, что голова Верховной Рады не прислал КСУ запрошенные материалы и списки депутатов.
"Голова Верховной Рады Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением: информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций" Самопомощь ", фракции Радикальной партии и политической партии объединения" Батькивщина ", материалы деятельности Совета коалиции с период с 18 февраля 2016 года по настоящее время, список депутатов, которые входили в депутатские фракции, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016. Подчеркиваю, эти материалы не были направлены в адрес КСУ ", - подчеркнул Кривенко.
Отметим, что сейчас проходит заседание Конституционного Суда, где рассматривается законность решения о роспуске Верховной Рады VIII созыва.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады .
- Верховный Суд отказался рассматривать отмену роспуска Рады президентом Зеленским.
- "Народный фронт" внес в Конституционный Суд подписанное 62 нардепами представление о правомерности роспуска Рады.
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