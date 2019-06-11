Роспуск Рады. Конституционный суд перешел к закрытой части рассмотрения указа

11 июня, 2019, 18:33

Конституционный суд Украины перешел к закрытой части рассмотрения указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады

Об этом заявила глава КСУ Наталья Шаптала, передает Еспресо.TV.

"Мы с вами, фактически заслушав выступления в заключительной части нашего заседания, перешли к той стадии, когда мы должны определить, можем ли мы завершить открытую часть нашего заседания. Тогда давайте определимся путем голосования. Ставлю на голосование возможность завершения открытой части судебного заседания. Единогласно... Рассмотрение дела на открытой части пленарного заседания большой палаты КСУ объявляю завершенным", - заявила она.