"Жара в Украине хорошо себя чувствует": в среду предполагается более +30 градусов тепла

11 июня, 2019, 11:02

В среду, 12 июня, дневная температура воздуха составит + 30 + 35 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале .

"Жара в Украине хорошо себя чувствует. В отличие от некоторых из нас. 12 июня дневная температура воздуха составит + 30 + 35 градусов, в западных областях + 29 + 32 градуса", - рассказала синоптик.

Отмечается, что ближайшей ночью в Украине + 17 + 23 градуса.

Отдельные дожди с грозами возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. В восточных областях, южной части и в большинстве Центра - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность.

В Киеве в среду будет жара, + 30 + 33 градуса, осадков не предвидится.