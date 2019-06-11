//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Жара в Украине хорошо себя чувствует": в среду предполагается более +30 градусов тепла

"Жара в Украине хорошо себя чувствует": в среду предполагается более +30 градусов тепла

В среду, 12 июня, дневная температура воздуха составит + 30 + 35 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале .

"Жара в Украине хорошо себя чувствует. В отличие от некоторых из нас. 12 июня дневная температура воздуха составит + 30 + 35 градусов, в западных областях + 29 + 32 градуса", - рассказала синоптик.

Отмечается, что ближайшей ночью в Украине + 17 + 23 градуса.

Отдельные дожди с грозами возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. В восточных областях, южной части и в большинстве Центра - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность.

В Киеве в среду будет жара, + 30 + 33 градуса, осадков не предвидится.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

11 июня, 2019 вторник

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать