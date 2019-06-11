"Жара в Украине хорошо себя чувствует": в среду предполагается более +30 градусов тепла
11 июня, 2019, 11:02
В среду, 12 июня, дневная температура воздуха составит + 30 + 35 градусов
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале .
"Жара в Украине хорошо себя чувствует. В отличие от некоторых из нас. 12 июня дневная температура воздуха составит + 30 + 35 градусов, в западных областях + 29 + 32 градуса", - рассказала синоптик.
Отмечается, что ближайшей ночью в Украине + 17 + 23 градуса.
Отдельные дожди с грозами возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. В восточных областях, южной части и в большинстве Центра - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность.
В Киеве в среду будет жара, + 30 + 33 градуса, осадков не предвидится.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-