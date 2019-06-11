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Espreso.tvМир"Их надо приводить в чувство": Лукашенко собрался разгонять Гидрометцентр

"Их надо приводить в чувство": Лукашенко собрался разгонять Гидрометцентр

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разогнать Республиканский центр по гидрометеорологии

Об этом он заявил во вторник, сообщает российский "Интерфакс".

"С ними надо что-то делать: их надо либо разгонять, либо приводить в чувство. В лучшем случае в какой-либо день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что больше доверяет прогнозу своих военных.

"Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий", - отметил президент.

"Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", - добавил он.

Ранее Лукашенко уже выступал с критикой качества прогнозов погоды, которые делает Белгидромет.

Так, в 2017 году при назначении нового главы Минприроды, президент заявил, что "их (Белгидромета) прогнозы время не то, что читать... иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали".

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