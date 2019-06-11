"Их надо приводить в чувство": Лукашенко собрался разгонять Гидрометцентр
Об этом он заявил во вторник, сообщает российский "Интерфакс".
"С ними надо что-то делать: их надо либо разгонять, либо приводить в чувство. В лучшем случае в какой-либо день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - заявил Лукашенко.
Президент Беларуси добавил, что больше доверяет прогнозу своих военных.
"Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий", - отметил президент.
"Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", - добавил он.
Ранее Лукашенко уже выступал с критикой качества прогнозов погоды, которые делает Белгидромет.
Так, в 2017 году при назначении нового главы Минприроды, президент заявил, что "их (Белгидромета) прогнозы время не то, что читать... иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали".
Читайте также
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански