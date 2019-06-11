11 июня, 2019, 18:15

В России выступили с инициативой прекратить уничтожение санкционной продукции и начать отправлять ее на переработку

Об этом сообщает портал RNS.

Ранее по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Роспотребнадзор предоставил перечень с предложениями, в частности, запретить уничтожение санкционной продукции.

Роспотребнадзор объяснил предложение об уничтожении санкционной продукции, заявив, что продукты питания, пригодные для употребления, но такие, которые не соответствуют технологическим регламентам, можно использовать иначе.

По мнению представителей ведомства, санкционные продукты "нецелесообразно захоранивать на полигонах и уничтожать". Вместо этого Роспотребнадзор предлагает делать с продукцией следующее: перерабатывать в корм животным, компостировать и использовать в качестве источника биологического газа в биоэнергетике, изготавливать различные субстраты на биотехнологических производствах.

Ведомство предлагает устанавливать порядок использования и переработки пищевых отходов на законодательном уровне.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках контрсанкцийних мероприятий. Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды, поскольку она становится экономически невыгодной.

Обычно, санкционный сыр в России уничтожали с помощью бульдозера и катка.

Такая же судьба ждала европейские яблоки, персики, свинину, томаты и др.

Не обошлось и без курьезов - в частности, общественность возмутила информация о том, как в Татарстане течение дня 10 человек и бульдозер уничтожали три тушки санкционных венгерских гусей.