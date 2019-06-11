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Espreso.tvОбщество"Отвод" сил на Донбассе. Оккупанты подкрепляют позиции новым оружием

"Отвод" сил на Донбассе. Оккупанты подкрепляют позиции новым оружием


фото: REUTERS
Под станицей Луганской оккупанты наращивают вооружение на старых позициях

Об этом в Facebook написал заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"К сожалению, согласованное 5 июня всеми участниками Контактной группы осуществление разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, намеченное на 10 июня, снова было сорвано. А между тем наши военные активно обустраивают новые позиции. Чтобы, как и предполагалось, отойти вглубь линии фронта . Активные работы по обустройству фортификационных сооружений с нашей стороны продолжаются уже третий день ", - отмечает Клименко.

По его словам, согласно Минским договоренностям, новые позиции должны быть на расстоянии не менее восьмисот метров от предыдущих. За день военные успевают обустроить метров до пятидесяти. Всего же протяженность фактически новой линии фронта, удаленной от предыдущей, будет до полукилометра.

"Будто обустраивают новые позиции и оттягивают оружие и с той стороны. Впрочем, говорят военные, тщательно придерживаются Минских договоренностей боевики исключительно тогда, когда к ним приезжают российские журналисты. Вместо отводить силы - подкрепляют позиции новым оружием", - пишет Клименко.

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