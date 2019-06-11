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Espreso.tvОбщество"Аэропорт Винница" объявил тендер на реконструкцию стоимостью почти миллиард гривень

"Аэропорт Винница" объявил тендер на реконструкцию стоимостью почти миллиард гривень

Ожидается, что модернизация позволит увеличить пассажиропоток аэропорта, разнообразит направления вылетов и положит начало созданию логистического хаба

Об этом сообщается на сайте ProZorro.

Аэродром КП "Аэропорт Винница" на территории Гавришевского сельского совета Винницкого района объявил тендер на реконструкцию ожидаемой стоимости 998,11 млн грн.

Заявки будут приниматься до 8 июля, а аукцион назначен на 13 августа. Ожидать срок поставок услуг - 20 декабря 2021.

В феврале правительство представило план реконструкции аэропорта Винницы, согласно которому ремонтно-строительные работы собираются разделить на две очереди. Общая сумма проекта составит 2,2 млрд грн. А первый авиарейс хотят запустить уже в этом году.

В рамках первой очереди запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы, частичная реконструкция перрона, обновление светосигнального оборудования, инженерных сетей и тому подобное.

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