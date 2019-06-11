Промоутер назвал первого соперника Усика в супертяжелом весе

11 июня, 2019, 12:34

Промоутер Александра Усика британец Эдди Хирн назвал имя первого соперника украинского супертяжеловеса

Об этом сообщает TalkSport .

По словам Эдди Хирна, соперником Александра Усика, как и раньше, может стать камерунец Карлос Такам. Ожидается, что бой состоится в сентябре.

Боксеры должны были провести поединок 25 мая в США, но из-за травмы Усика бой был перенесен.

Александр Усик владел титулом абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), но был лишен титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета) через решение изменить весовую категории. Сейчас украинец остается чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации).