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Espreso.tvСпортПромоутер назвал первого соперника Усика в супертяжелом весе

Промоутер назвал первого соперника Усика в супертяжелом весе


фото: TalkSport
Промоутер Александра Усика британец Эдди Хирн назвал имя первого соперника украинского супертяжеловеса

Об этом сообщает TalkSport .

По словам Эдди Хирна, соперником Александра Усика, как и раньше, может стать камерунец Карлос Такам. Ожидается, что бой состоится в сентябре.

Боксеры должны были провести поединок 25 мая в США, но из-за травмы Усика бой был перенесен.

Александр Усик владел титулом абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), но был лишен титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета) через решение изменить весовую категории. Сейчас украинец остается чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации).

 

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