Промоутер назвал первого соперника Усика в супертяжелом весе
11 июня, 2019, 12:34
Промоутер Александра Усика британец Эдди Хирн назвал имя первого соперника украинского супертяжеловеса
Об этом сообщает TalkSport .
По словам Эдди Хирна, соперником Александра Усика, как и раньше, может стать камерунец Карлос Такам. Ожидается, что бой состоится в сентябре.
Боксеры должны были провести поединок 25 мая в США, но из-за травмы Усика бой был перенесен.
Александр Усик владел титулом абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), но был лишен титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета) через решение изменить весовую категории. Сейчас украинец остается чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации).
- 6 июня WBO отобрала у украинского боксера Александра Усика титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.
- Ранее Усика лишили титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC.
- 2 мая титул чемпиона мира в первом тяжелом весе, который ранее принадлежал украинцу Александру Усику, отдали россиянину Денису Лебедеву .
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