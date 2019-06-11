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Espreso.tvСпортПрезидент "Ромы" рассказал, почему назначил тренером Фонсеку

Президент "Ромы" рассказал, почему назначил тренером Фонсеку


фото: parisfans.fr
Президент "Ромы" Джеймс Паллотта рассказал о назначении нового главного тренера Паулу Фонсеку

Слова Паллотты приводит официальный сайт "Ромы" .

"Раде встречать Паулу Фонсеку. Он очень молодой и амбициозный как тренер, а также международный опыт и менталитет победителя. Паулу проповедует философию смелого и атакующего футбола, который будет радовать наших фанатов. С самых первых дней переговоров он ясно дал понять, что хочет стать главным тренером "Ромы", и очень хотел поработать с нашими футболистами ", - сказал президент клуба.

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