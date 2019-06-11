Президент "Ромы" рассказал, почему назначил тренером Фонсеку
11 июня, 2019, 12:17
Президент "Ромы" Джеймс Паллотта рассказал о назначении нового главного тренера Паулу Фонсеку
Слова Паллотты приводит официальный сайт "Ромы" .
"Раде встречать Паулу Фонсеку. Он очень молодой и амбициозный как тренер, а также международный опыт и менталитет победителя. Паулу проповедует философию смелого и атакующего футбола, который будет радовать наших фанатов. С самых первых дней переговоров он ясно дал понять, что хочет стать главным тренером "Ромы", и очень хотел поработать с нашими футболистами ", - сказал президент клуба.
- Сегодня португальца Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер", назначили главным тренером итальянской "Ромы".
- Экс-главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсеку рассказал, о чем жалеет за время работы в донецком клубе.
- 10 июня стало известно, что "Шахтер" собирается предложить контракт главному тренеру португальской "Витории Гимараеш" Луишу Каштру.
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