Президент "Ромы" рассказал, почему назначил тренером Фонсеку

11 июня, 2019, 12:17

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта рассказал о назначении нового главного тренера Паулу Фонсеку

Слова Паллотты приводит официальный сайт "Ромы" .

"Раде встречать Паулу Фонсеку. Он очень молодой и амбициозный как тренер, а также международный опыт и менталитет победителя. Паулу проповедует философию смелого и атакующего футбола, который будет радовать наших фанатов. С самых первых дней переговоров он ясно дал понять, что хочет стать главным тренером "Ромы", и очень хотел поработать с нашими футболистами ", - сказал президент клуба.