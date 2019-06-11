Пресс-секретарь Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП
11 июня, 2019, 09:00
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не является субъектом декларирования
Об этом Администрация Президента сообщает в информационном запросе, передает издание "Украинские новости" .
Отмечается, что, согласно ст. 92 Закона "О государственной службе", должность пресс-секретаря президента относится к должности патронажной службы.
"Согласно закону " О предупреждении коррупции" пресс-секретарь президента не является субъектом декларирования", - говорится в ответе на запрос.
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