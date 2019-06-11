PPC Day: ІX ежегодная онлайн-конференция по контекстной рекламе

13 июня Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts организовывают бесплатную онлайн-конференцию PPC Day, которая посвящена самым эффективным и динамичным способам продвижения товаров и услуг в сети – контекстной и таргетированной рекламе.

Что вас ожидает в этот раз?

8 часов полезной насыщенной информации;

16 получасовых докладов, построенных на основе разборов реальных кейсов;

онлайн-общение в чате и возможность задать вопрос спикеру в прямом эфире;

бонусы, плюшки от организаторов и партнеров.

Представители таких крупнейших компаний, как Google, Facebook, WebPromo, eLama, TripMyDream, Median ads, Promocean, Sotnik, Inweb и другие разберут кейсы и познакомят вас с лучшими инструментами оптимизации и контроля бюджета рекламных кампаний.

На конференции вы сможете:

Получить действительно сильный контент от ведущих специалистов отрасли Узнать об эффективных инструментах и понять, куда двигаться дальше в своей работе Разобраться, как управлять бюджетом рекламной кампании Найти новые способы оптимизировать затраты на продвижение Понять, как правильно использовать инструменты платного трафика для вашего бизнеса Найти свежие идеи в кейсах и опыте других компаний Задать интересующий вопрос спикеру в прямом эфире

Участие в онлайн-конференции бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться.

А чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей - приобретайте доступ к записям и презентациям. Кстати, сейчас у вас есть отличная возможность сэкономить и приобрести запись по стартовой цене. Не упустите шанс!

Начало в 10:00, не пропустите! Вносите в ежедневник и до встречи на PPC Day!

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Организаторы: WebPromoExperts, WebPromo, Alfabank

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