//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоPPC Day: ІX ежегодная онлайн-конференция по контекстной рекламе

PPC Day: ІX ежегодная онлайн-конференция по контекстной рекламе

Хотите узнать, как извлекать максимальный эффект из рекламы и как не потратить бюджет впустую? Тогда это мероприятие точно заинтересует вас!

13 июня Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts организовывают бесплатную онлайн-конференцию PPC Day, которая посвящена  самым эффективным и динамичным способам продвижения товаров и услуг в сети – контекстной  и таргетированной рекламе.

Что вас ожидает в этот раз?

  • 8 часов полезной насыщенной информации;

  • 16 получасовых докладов, построенных на основе разборов реальных кейсов;

  • онлайн-общение в чате и возможность задать вопрос спикеру в прямом эфире;

  • бонусы, плюшки от организаторов и партнеров.

Представители таких крупнейших компаний, как Google, Facebook, WebPromo, eLama, TripMyDream, Median ads, Promocean, Sotnik, Inweb и другие разберут кейсы и познакомят вас с лучшими инструментами оптимизации и контроля бюджета рекламных кампаний.

На конференции вы сможете:

  1. Получить действительно сильный контент от ведущих специалистов отрасли

  2. Узнать об эффективных инструментах и понять, куда двигаться дальше в своей работе

  3. Разобраться, как управлять бюджетом рекламной кампании

  4. Найти новые способы оптимизировать затраты на продвижение

  5. Понять, как правильно использовать инструменты платного трафика для вашего бизнеса

  6. Найти свежие идеи в кейсах и опыте других компаний

  7. Задать интересующий вопрос спикеру в прямом эфире

Участие в онлайн-конференции бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться.

А чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей  - приобретайте доступ к записям и презентациям. Кстати, сейчас у вас есть отличная возможность сэкономить и приобрести запись по стартовой цене. Не упустите шанс!  

Начало в 10:00, не пропустите! Вносите в ежедневник и до встречи на PPC Day!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Организаторы: WebPromoExperts, WebPromo,  Alfabank

Вам это может быть интересно: обучение Google Ads  

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июня, 2019 среда

больше новостей

12 июня, 2019 среда

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать