Пожар в Одесской психической больнице: уже 6 погибших. Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию

11 июня, 2019, 01:38

Об этом сообщила пресс-служба президента в Twitter.

"Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены", - говорится в сообщении.

Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру @VGroysman немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших. - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 10, 2019