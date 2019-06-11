Пожар в Одесской психической больнице: уже 6 погибших. Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию
11 июня, 2019, 01:38
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру создать государственную комиссию по расследованию причин пожара в психбольнице Одессы
Об этом сообщила пресс-служба президента в Twitter.
"Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены", - говорится в сообщении.
Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру @VGroysman немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших.- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 10, 2019
- Напомним, в Одесской психиатрической больнице №7 произошел пожар . По предварительным данным полиции, погибли четыре человека. Среди них, вероятно, медицинская сестра.
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