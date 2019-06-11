Попытки России скомпрометировать достижения Украины - это не реванш, а последние конвульсии перед нашим вступлением в ЕС и НАТО, - Княжицкий

11 июня, 2019, 16:18

Об этом заявил нардеп, глава Украинской части Парламентского комитета ассоциации Украина - ЕС, Николай Княжицкий во время торжественного мероприятия по случаю второй годовщины безвиза во Львове

Об этом пишет Еспресо.TV.

"Отмечаем 2-летие безвиза во Львове. Это не случайно, ведь Львов - это рубеж патриотизма, трезвой мысли и взгляда в будущее. Даже когда везде в Украине плохо, то Львов всегда сохраняет нашу перспективу. Мы здесь стоим возле памятника Вячеславу Чорновилу. Помните то время, когда у Чорновила не было нигде никакой поддержки, он только вышел из лагерей, его преследовали всю жизнь. Он приехал во Львов и из Львова начал национальное возрождение. То, что начал Чорновил, очень трудно было потом развивать. Чорновил не стал президентом, мы продолжали жить в посткоммунистическом обществе. Но после последнего Майдана, Революции Достоинства, мы действительно получили украинскую власть, которая достигла безвиза, подписала Соглашение об ассоциации, провела украинизацию, была построена украинская церковь. Было много сделано!", - отметил Княжицкий.

Также нардеп отметил, что все попытки пророссийских сил осуществить реванш и откат назад не будут иметь успеха.

"В этой ситуации очень важна позиция всех нас, позиция всех львовян. Сейчас Российская империя будет делать все, чтобы скомпрометировать все наши достижения. Она уже сейчас это делает. Но мы убеждены, что это не реванш, а последние конвульсии перед тем, как мы построим такую Украину, которая станет и членом Европейского союза, и членом НАТО", - заявил Николай Княжицкий.

Отметим, что сегодня во Львове состоялось празднование второй годовщины безвизового режима Украины с Европейским союзом. Участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, глава Украинской части Парламентского комитета ассоциации Украина - ЕС, Николай Княжицкий.

Напомним, что подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с Европейским Союзом состоялось 17 мая 2017 г. в Страсбурге. 11 июня 2017 г. на территории Украины заработал безвизовый режим.