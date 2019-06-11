Политзаключенный Балух не ест пищу с российской колонии и жалуется на боль в груди
11 июня, 2019, 12:12
Пленник Кремля Владимир Балух жалуется на боль в голове и груди
Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает издание "Крим.Реалии".
"Вчера удалось его посетить в учебно-профилактическом учреждении. Чувствует он себя немного лучше, спали отеки. Но особого лечения, как и диагноза, до сих пор ему не поставили. Ему дают сердечные лекарства и успокоительное. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется только на головная боль и слева в груди ", - рассказала Динзе.
По словам адвоката, политзаключенный не употребляет пищу с российской колонии.
"Ему пришла наконец посылка, которую отправили еще до помещения в ШИЗО. Часть продуктов просроченная, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии", - сообщила адвокат Динзе.
- Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд принял еще один приговор гляделки - на 5 лет колонии.
- В марте 2019 года политзаключенного перевели из СИЗО в Твери в колонию.
- 25 апреля 2019 года подконтрольный РФ "Верховный суд" Крыма продлил срок пребывания в колонии Балуха .
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