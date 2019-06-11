Политзаключенный Балух не ест пищу с российской колонии и жалуется на боль в груди

11 июня, 2019, 12:12

Пленник Кремля Владимир Балух жалуется на боль в голове и груди

Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает издание "Крим.Реалии".

"Вчера удалось его посетить в учебно-профилактическом учреждении. Чувствует он себя немного лучше, спали отеки. Но особого лечения, как и диагноза, до сих пор ему не поставили. Ему дают сердечные лекарства и успокоительное. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется только на головная боль и слева в груди ", - рассказала Динзе.

По словам адвоката, политзаключенный не употребляет пищу с российской колонии.

"Ему пришла наконец посылка, которую отправили еще до помещения в ШИЗО. Часть продуктов просроченная, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии", - сообщила адвокат Динзе.