Побежденный Усиком россиянин также дебютирует в супертяжелом весе
Об этом сообщил промоутер россиянина Эдди Хирн в twitter.
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Мурат Гассиев проведет свой первый поединок в супертяжелом дивизионе 27 июля в американском городе Арлингтон. Оппонентом россиянина станет американец Джоуи Давейко.
25-летний Гассиев на профессиональном ринге провел 27 боев, одержал 26 побед (из них 19 - нокаутом). Единственное поражение российский боксер потерпел в июле 2018 от украинца Александра Усика, который также перешел в супертяжелую категорию.
29-летний Джоуи Давейко провел 30 боев, одержал 19 побед (из них 11 - нокаутом) и потерпел 7 поражений. Еще четыре его поединка завершились вничью.
Confirmed: Unified World Cruiserweight Champ Murat Gassiev make his heavyweight debut against Philly's @Joey_Dawejko on July 27 @utacollegepark on the #HookerRamirez card live on @dazn_usa @skysportsboxing pic.twitter.com/aCAXWdbc4s- Eddie Hearn (@EddieHearn) 10 июня 2019
- Напомним, Эдди Хирн заявил, что первым соперником Александра Усика в супертяжелом весе, как и раньше, может стать камерунец Карлос Такам .
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