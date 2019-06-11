Побежденный Усиком россиянин также дебютирует в супертяжелом весе

11 июня, 2019, 16:20

Российский боксер Мурат Гассиев, которого украинец Александр Усик победил в бою за титул абсолютного чемпиона мира, дебютирует в супертяжелом весе

Об этом сообщил промоутер россиянина Эдди Хирн в twitter.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Мурат Гассиев проведет свой первый поединок в супертяжелом дивизионе 27 июля в американском городе Арлингтон. Оппонентом россиянина станет американец Джоуи Давейко.

25-летний Гассиев на профессиональном ринге провел 27 боев, одержал 26 побед (из них 19 - нокаутом). Единственное поражение российский боксер потерпел в июле 2018 от украинца Александра Усика, который также перешел в супертяжелую категорию.

29-летний Джоуи Давейко провел 30 боев, одержал 19 побед (из них 11 - нокаутом) и потерпел 7 поражений. Еще четыре его поединка завершились вничью.

Confirmed: Unified World Cruiserweight Champ Murat Gassiev make his heavyweight debut against Philly's @Joey_Dawejko on July 27 @utacollegepark on the #HookerRamirez card live on @dazn_usa @skysportsboxing pic.twitter.com/aCAXWdbc4s - Eddie Hearn (@EddieHearn) 10 июня 2019