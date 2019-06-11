Партия Тимошенко не собирается идти в оппозицию
11 июня, 2019, 08:36
Партия "Батькивщина" не пойдет в оппозицию даже если не попадет в коалицию
Об этом она заявлиа в эфире программы Свобода слова на канале ICTV, передает издание "Новое Время" .
"Мы не будем работать в оппозиции. Возможно, мы не будем в коалиции. Но мы не можем себе позволить еще 5 лет бездарно потерять только потому, что мы будем где-то через амбиции в оппозиции, потому что нас не приняли в коалицию. Мы будем помогать всеми силами ", - рассказала Тимошенко.
Она отметила, что понимает "критическое состояние страны", и ее политсила будет делать все, что может, "в любом статусе".
Тимошенко также сообщила, что в скором времени планирует встречу с президентом Владимиром Зеленским.
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