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Espreso.tvОбществоПартия Тимошенко не собирается идти в оппозицию

Партия Тимошенко не собирается идти в оппозицию

Партия "Батькивщина" не пойдет в оппозицию даже если не попадет в коалицию

Об этом она заявлиа в эфире программы Свобода слова на канале ICTV, передает издание "Новое Время" .

"Мы не будем работать в оппозиции. Возможно, мы не будем в коалиции. Но мы не можем себе позволить еще 5 лет бездарно потерять только потому, что мы будем где-то через амбиции в оппозиции, потому что нас не приняли в коалицию. Мы будем помогать всеми силами ", - рассказала Тимошенко.

 

Она отметила, что понимает "критическое состояние страны", и ее политсила будет делать все, что может, "в любом статусе".

Тимошенко также сообщила, что в скором времени планирует встречу с президентом Владимиром Зеленским.

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