Обидчик Джошуа страдал из-за насмешек по поводу его лишнего веса, - тренер

11 июня, 2019, 17:51

Тренер чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса признался, что боксер всю жизнь страдал из-за насмешек по поводу его лишнего веса

Об этом сообщает Boxingscene.

Тренер нового чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Мэнни Роблес заявил, что Энди Руис может стать примером для всех людей с лишним весом, страдающих из-за стереотипов .

"Это Джошуа кажется многим чужим. У каждого есть что-то общее с Энди. Глядя на него, мы видим самих себя и верим, что возможно все. Мы воспитываем детей, которых задирают из-за их внешнего вида. Это ужасно. Однако история Энди пробуждает в таких людях лучик надежды. Энди также испытывал насмешки со стороны детей, так как у него не было тела Джошуа. С него смеялись. И он сомневался в себе всю свою жизнь, так как были проблемы с лишним весом", - рассказал Роблес.