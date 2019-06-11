Обидчик Джошуа страдал из-за насмешек по поводу его лишнего веса, - тренер
Об этом сообщает Boxingscene.
Тренер нового чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Мэнни Роблес заявил, что Энди Руис может стать примером для всех людей с лишним весом, страдающих из-за стереотипов .
"Это Джошуа кажется многим чужим. У каждого есть что-то общее с Энди. Глядя на него, мы видим самих себя и верим, что возможно все. Мы воспитываем детей, которых задирают из-за их внешнего вида. Это ужасно. Однако история Энди пробуждает в таких людях лучик надежды. Энди также испытывал насмешки со стороны детей, так как у него не было тела Джошуа. С него смеялись. И он сомневался в себе всю свою жизнь, так как были проблемы с лишним весом", - рассказал Роблес.
- Напомним, 2 июня британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом американцу Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
- Американскому боксеру Энди Руису вручили уникальный именной пояс с изображением шоколадного батончика.
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